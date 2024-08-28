QIWI сменила название

Акционеры QIWI одобрили смену названия группы компаний на годовом собрании, которое состоялось 27 августа. Теперь ГК будет называться NanduQ, сообщает «Интерфакс».

Помимо этого, акционеры переизбрали совет директоров — в него вновь вошли Алексей Соловьев, Лев Кроль и Алексей Иванов. Также членами совета стали глава группы Алексей Мащенков и Оксана Сиротинина.

Ранее сообщалось, что Т-банк (бывший Тинькофф банк) выкупит у группы Qiwi две факторинговые компании — ООО «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии».

Лицензию у Киви Банка отозвали 21 февраля. В тот же день стало известно, что владельцы электронных кошельков организации получат возможность вернуть хранящиеся на них средства, хотя эти деньги и не застрахованы в системе страхования вкладов.