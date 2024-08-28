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РЖД запустили первую частично беспилотную "Ласточку" для поездок на МЦК

РЖД впервые запустили беспилотный поезд «Ласточку», которая уже начала перевозить пассажиров на Московском центральном кольце. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из этого состава.

РЖД запустили первую частично беспилотную "Ласточку" для поездок на МЦК
© РИА Новости

Поезд едет самостоятельно, но машинист находится в кабине для контроля, кроме того, он открывает и закрывает двери. Это так называемый третий уровень автоматизации, пояснили в РЖД.

Первый рейс поезда представители СМИ и его первые пассажиры встречали на одной из станций МЦК.

До этого начальник департамента информатизации РЖД Кирилл Семион на конференции Data Fusion сообщил, что в компании разработали алгоритмы в беспилотных поездах для обнаружения зацеперов и девиантного поведения людей на железнодорожной платформе.

В январе глава РЖД Олег Белозеров во время пленарной дискуссии «Транспортная система будущего в интересах пассажира» в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ заявил, что полностью беспилотный поезд планируется запустить в 2026 году.

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