Акции российской лесопромышленной компании рухнули
Мосбиржа организовала дискретный аукцион по акциям лесопромышленного холдинга «Сегежа», причиной которого стало падение их стоимости более чем на 21 процент, сообщается на сайте площадки.
Там указали, что с 13:18 до 13:48 торги проводятся в таком формате поскольку было зафиксировано снижение на 20 процентов и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня — с 1,7 до 1,342 рубля.
Бумаги «Сегежи» обрушились после публикации финансового отчета компании, сообщившей о сокращении во втором квартале чистого убытка на 17 процентов, до 4,3 миллиарда рублей.