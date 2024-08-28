Ozon возобновил продажи дорогих товаров из Китая

Сервис Ozon Global, подразделение маркетплейса Ozon по трансграничной торговле, возобновил продажи дорогостоящей электроники от китайских продавцов, заметил корреспондент ТАСС.

Теперь на площадке снова доступны для покупки ноутбуки, смартфоны, планшеты и другие товары с доставкой из Китая. В пресс-службе Ozon подтвердили ТАСС расширение ассортимента из Китая в нескольких категориях высокого ценового сегмента.

"Мы продолжаем развивать международную витрину, чтобы покупатели могли найти на Ozon любой товар по оптимальной цене. Так, недавно мы оптимизировали процесс уплаты таможенных пошлин для покупателей товаров дороже €200 - теперь клиенты могут оплатить ее сразу на Ozon", - сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Кроме того, в июне компания предложила продавцам из Китая и Турции специальные логистические тарифы на товары небольшой массы, чтобы расширить их ассортимент на площадке.

О доставке и оплате товаров из Китая

В начале июля газета "Коммерсант" сообщила, что продавцы и покупатели на Ozon Global столкнулись с трудностями при оформлении заказов крупной бытовой техники из КНР. В пресс-службе Ozon тогда говорили ТАСС, что сервис Ozon Global доставляет товары из Китая и Турции в обычном режиме, проблем с оплатой при покупке китайских товаров нет.

Однако, как указывали в маркетплейсе, некоторых дорогостоящих категорий товаров на витрине Ozon Global стало меньше из-за снижения порога беспошлинного ввоза товаров в Россию и обновления комплаенс процедур иностранных банков.

На вопрос ТАСС о том, связано ли возобновление продаж дорогих товаров с улучшением ситуации с международными банковскими платежами, в Ozon в среду ответили, что компания работает в тесном контакте с иностранными финансовыми партнерами.