Стало известно, сколько заработал «Аэрофлот» в 2024 году

Группа «Аэрофлот» по итогам I полугодия 2024 года получила 42,3 млрд рублей чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В составе данной прибыли отражены положительные курсовые переоценки и эффект страхового урегулирования, без учета которых скорректированная чистая прибыль составила 27 млрд рублей, что также является значимым улучшением», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что группа смогла достигнуть подобных результатов «впервые за долгое время». За аналогичный период 2023 года «Аэрофлот» понес убытки в размере 102 млрд рублей, следует из отчета компании.

До этого в Сбербанке сообщили, что организация увеличила чистую прибыль во II квартале по МСФО на 10,1%. Заработок банка за январь — июнь текущего года составил 816,1 млрд рублей. При этом рентабельность капитала составила 25,9%.