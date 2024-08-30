Китай планирует развивать сотрудничество с американскими компаниями

Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Финансово-экономической комиссии ЦК КПК Хэ Лифэн призвал американские компании использовать открывающиеся возможности и углублять взаимовыгодное сотрудничество с Китаем.

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Об этом, как сообщает агентство Xinhua, чиновник заявил на встрече с американским финансистом, основателем инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэем Далио.

Хэ Лифэн, говорится в сообщении, рассказал об итогах 3-го пленума ЦК КПК 20-го созыва, экономической ситуации в Китае и проводимой в стране реформе рынка капитала.

"В настоящее время Китай работает над дальнейшим всесторонним углублением реформ и продвижением модернизации в китайском стиле", - сказал Хэ Лифэн.

По его словам, с начала 2024 года китайская экономика "сохраняет тенденцию к восстановлению и улучшению, высококачественное развитие основательно продвигается вперед".