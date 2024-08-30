Суд арестовал акции на 170 млн по делу о хищениях в Минобороны

Хамовнический суд Москвы арестовал акции на 170 млн рублей, принадлежащие владельцу пермского телефонного завода «Телта» Игорю Морозову, в рамках дела о хищении средств, выделенных для Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Также наложен арест на имущество самого Морозова.

Следствие считает, что с 2014 по 2023 год завод «Телта» заключил контракт с Минобороны на поставку телефонных аппаратов. Однако, по версии следствия, вместо производства трубок на заводе предприятие закупило их в Китае и выдало за собственную продукцию, получив при этом незаконную прибыль в размере 33 млн рублей.

Четырем подсудимым предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном организованной группой с использованием служебного положения. Среди них бывший заместитель генерального директора по производству Алексей Высоков, главный бухгалтер Елена Гришина, акционер завода Игорь Морозов и ведущий специалист Минобороны Алексей Пальмов. Все они были арестованы в июле 2023 года.