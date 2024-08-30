В России появилась еще одна женщина-миллиардер

В России появилась новая женщина-миллиардер — речь идет об основном акционере банка «Уралсиб» Людмиле Коган, чей капитал составляет 1 млрд долларов, сообщает Forbes.

Основу состояния Людмилы Коган составляет контрольный пакет акций банка «Уралсиб». Кредитная организация входит в топ-20 крупнейших банков России, рыночная стоимость компании оценивается в более чем 50 млрд рублей. Кроме того, Коган владеет лизинговой компанией «Интерлизинг».

Также Коган принадлежат доли в компаниях, входящих в инвестиционно-строительную группу «БФА-Девелопмент». Наконец, в июне 2024 года Коган получила от банка «Уралсиб» дивиденды на сумму около 7 млрд рублей после вычета НДФЛ.

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Коган — вдова петербургского бизнесмена Владимира Когана, который в 90-е стал совладельцем Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга (ПСБ). В 2004 году предприниматель и его партнер Давид Трактовенко продали ПСБ банку ВТБ за 577 млн долларов. Спустя год Коган стал генеральным директором Дирекции комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

В 2015 году Коган стал новым инвестором для финансового оздоровления банка «Уралсиб». В 2019 году предприниматель скончался, Людмила Коган стала его наследницей и получила 82% акций банка «Уралсиб».