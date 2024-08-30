В России появилась новая женщина-миллиардер

Новой женщиной-миллиардером в России оказалась вдова петербургского бизнесмена Владимира Когана Людмила, чье состояние достигло $1 млрд. Об этом сообщает Forbes.

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Отмечается, что Коган расположилась на шестой строчке рейтинге богатейших женщин РФ. В публикации говорится, что Людмила унаследовала от супруга контрольный пакет акций банка «Уралсиб». Также вдова получает дивиденды от кредитной организации, которая фигурирует в рейтинге топ-20 крупнейших банков России. Уже только в июне 2024 года Коган заработала порядка 7 млрд рублей.

Коган является владелицей «Интерлизинга», также ей принадлежат различные доли в организациях, входящих в инвестиционно-строительную группу «БФА-Девелопмент».

На первой строчке рейтинга расположилась основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук, чье состояние оценивается в $5,5 млрд, на второй и третьей строчках - акционер компании «Фосагро» Татьяна Литвиненко ($2,45 млрд) и дочь партнера Алишера Усманова Варвара Скоч ($2,2 млрд) соответственно.

Ранее сообщалось, что, согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, предприниматель и миллиардер из США Илон Маск признан самым богатым человеком в мире.