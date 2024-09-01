В России арестовали участок железной дороги компании Ахметова

Суд до декабря арестовал почти 1,5 км железнодорожного полотна в Белгородской области, принадлежащего компании «Метинвест Евразия», которую связывают с украинским олигархом Ринатом Ахметовым.

Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, под арест попали доли в компаниях, недвижимость в Симферополе и Севастополе, земельный участок в Белгороде, шесть железнодорожных путей, а также денежные средства в банках и автомобили.

Кроме того, суд арестовал металлопрокатные листы и рулоны по 15 т.

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