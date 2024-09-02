Банки Китая начали отклонять платежи из России, если в платежных документах указаны русские имена. Об этом со ссылкой на данные главы компании «Первая Группа» Алексея Порошина пишут «Известия».

По словам Порошина, случаи отказов стали фиксироваться с середины июля, и в настоящее время импортеры вынуждены готовить полный комплект документов для трансакций через третьи лица, чтобы не было видно связи с Россией.

Эту информацию подтвердил и коммерческий директор «Импая Рус» Алексей Разумовский, уточнив, что поводом для отмены платежа могут послужить любые упоминания о связях с Россией, включая надписи на кириллице.

По его мнению, причиной происходящего является желание китайских кредитных организаций избежать вторичных западных санкций, из-за этого они используют так называемое нулевое доверие в отношениях с российским бизнесом и пытаются исключить любую возможную угрозу.

Гендиректор компании Atvira, эксперт-практик внешнеэкономической деятельности Екатерина Кизевич в свою очередь обратила внимание на то, что при отказе в транзакции деньги российских компаний могут «зависнут на счете на время проверки, а по регламенту финансовая организация имеет право удерживать их 40 дней».

Китайские банки испугались сотрудничества с Россией

Однако отказы в транзакциях пока не являются массовым явлением. Варианты для отправки трансакций в КНР остаются, механизмы совершенствуются каждый день, подчеркнул Алексей Порошин.

Ранее глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев заявил о двукратном увеличении сроков поставок автозапчастей в Россию. Ситуация обусловлена проблемами с платежами с Турцией, ОАЭ и Китаем.

При этом экономисты считают, что из-за слишком жестких санкций против государств, которые взаимодействуют с российской стороной, страны могут прибегнуть к новой системе расчетов в рамках БРИКС на базе единой валюты или взаимного кредитования, что вызывает у США опасения по поводу дедолларизации мировой экономики.