Группа "Аэрофлот" готова провести страховое урегулирование по 133 самолетам

Группа "Аэрофлот" теоретически готова провести страховое урегулирование по всему оставшемуся парку - по 133 самолетам. Об этом журналистам в кулуарах ВЭФ-2024 сообщил гендиректор группы Сергей Александровский.

"Ранее мы завершили процесс страхового урегулирования по 83 ВС (без учета Boeing 777 и Airbus A330, выкупленных ранее). Продолжаем вести переговоры с лизингодателями. Потенциально готовы урегулировать по всему оставшемуся флоту. Сейчас это 133 самолета", - отметил он.

По словам Александровского, вопрос финансирования пока находится на стадии обсуждения, согласования. "Могу выделить 36 самолетов от китайских лизингодателей: это то, что наиболее вероятно в первую очередь будет регулировано", - сказал он.

Более того, для завершения страхового урегулирования группе понадобится 350 млрд рублей. При этом два самолета Boeing 737 авиакомпании "Победа" будут урегулированы за счет чистой прибыли лоукостера.

О форуме

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности".

Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.