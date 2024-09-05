На Wildberries в ближайшее время появятся услуги

Wildberries в ближайшее время станет площадкой для продавцов услуг, сообщила основатель компании Татьяна Бакальчук на сессии ВЭФ "Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов".

"Мы себя маркетплейсом никогда не называли. Когда мы были относительно небольшими, мне не нравилось это слово, потому что маркетплейс - это некая витрина, на которой представлены товары и услуги. <…> Через какое-то время можно было сказать, что мы стали в какой-то части маркетплейсом, потому что стали предоставлять свою площадку для любого продавца услуг и товаров. Пока что только товаров, но в ближайшее время будут еще и услуги", - сказала она.

Бакальчук отметила, что Wildberries является цифровой платформой.

О форуме

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике".

Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.