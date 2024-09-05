Сбер предложил новый инструмент для квалифицированных инвесторов

Сбер провел дебютное размещение внебиржевой кредитной структурной облигации (CLN) с переоценкой в золоте, этот финансовый инструмент рассчитан на квалифицированных инвесторов, рассказал на полях IX Восточного экономического форума председатель правления Сбербанка Анатолий Попов.

Потенциальный доход в размере 4,25% годовых рассчитывается от номинала кредитной структурной облигации и привязан к динамике рублевой стоимости золота. Выплаты в рублях каждые 6 месяцев, срок обращения инструмента — 2 года. Выплаты по кредитной структурной облигации с переоценкой в золоте зависят от динамики индекса SBERGOLD, отражающего изменение стоимости драгоценного металла в рублях, а также от ненаступления кредитного события, поскольку в структурную облигацию встроен кредитно-дефолтный своп (CDS).

«Российский рынок инвестиций постоянно меняется, и наши клиенты хотят вкладывать средства не только в классические, но и в более сложные продукты с потенциально более высокой доходностью. Этот выпуск кредитной структурной облигации с переоценкой в золоте позволяет инвесторам получить экспозицию на драгоценный металл, валюту и кредитный риск. Инструмент можно будет использовать для диверсификации инвестиционного портфеля. Рассматривая золото как актив, который играет огромную роль в мировой экономике и экономике России, мы предлагаем нашим клиентам различные инструменты на его основе», — отметил зампред Сбербанка.

В мае текущего года корпоративным клиентам Сбера открыли возможность открыть банковский счет в драгоценных металлах с помощью интернет-банка СберБизнес.