Дания разрешила ряду компаний не соблюдать санкции ЕС против РФ

Власти Дании разрешили 21 датской компании не соблюдать предписания из 14-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщает телерадиокомпания DR.

Отмечается, что среди таких компаний оказались бренды Ecco, Lego, Leo Pharma, Novonesis и производитель препарата от диабета «Оземпик» Novo Nordisk. Кроме того, аналогичное разрешение также получили 11 компаний из Швеции и еще 6 из Финляндии.

«21 предприятие получило от Управления по делам предпринимательства разрешение на то, чтобы к ним не применялись санкции. Никто не получил отказ», — сообщает источник.

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Напомним, что 14-й пакет санкций против России был принят Евросоюзом в июне.