В Альметьевске "катастрофически" не хватает гостиниц: город не может принять всех желающих

Глава Альметьевска Тимур Нагуманов выразил озабоченность нехваткой гостиниц в городе. По его словам, в Альметьевске нет ни одной гостиницы уровня 5 звезд, а все гости размещаются в одном отеле с тремя звездами.

Катастрофически не хватает гостиниц. Город не может принять всех желающих, — заявил Нагуманов во время муниципального часа в АИР.

Отметим, общая выручка гостиничного бизнеса и общепита в Татарстане снизилась в 2 раза. В январе 2024 года их общая выручка составила 10,8 миллиарда рублей, а в феврале — уже 5,5 миллиарда рублей.

В регионах России обсуждают перспективу взимать туристический налог со следующего года. В отличие от курортного сбора плата будет исчисляться не с туриста, а с гостиничного номера, деньги направят в местные бюджеты на создание туристической инфраструктуры. Гостиничный бизнес готов платить налог, но сомневается, что муниципалитеты используют средства по целевому назначению.