На ВЭФ представили рейтинг поддержки компаниями России экологических акций

Сбер занял первое место в рейтинге компаний, которые поддерживают экологические акции в рамках нацпроекта «Экология». Такое данные следуют из рейтинга поддержки ведущими компаниями России крупнейших экологических акций, проводимых в период реализации нацпроекта «Экология».

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Отмечается, что рейтинг составили эксперты движения «Экосистема». Он был представлен в ходе молодежной программы «День будущего» Восточного экономического форума.

Согласно рейтингу, в контексте природоохранных активностей Сбер был упомянут в СМИ 9 680 раз. Второе место занял «РЖД» — его упомянули 5 293 раз. Госкорпорация «Росатом» с 4 955 упоминаниями расположилась на третьей строчке.

В Сбере уточнили, что первое место в рейтинге обусловлено поддержкой проектов «Чистые игры» и «БумБатл», а также двух лесовосстановительных акций – «Сад памяти» и «Сохраним лес». Также на это повлияла работа платформа «Сберегаем вместе», где публикуются статьи, новости и тренды, практические советы и экспертное мнение по важным темам в области ESG и устойчивого развития.

«Современные компании активно вовлечены в достижение экологического благополучия, развивают и поддерживают общественные инициативы, демонстрируя свою социальную ответственность и задавая новые стандарты на рынке», - отметила сопредседатель движения «Экосистема» Александра Рябых.

Исследование показало, что чаще всего российские медиа писали об участии ведущих компаний в акциях «Сад памяти» (8 506 упоминаний), «Сохраним лес» (5 633 упоминания) и «Чистая Арктика» (5 014 упоминаний).

Эксперты «Экосистемы» провели статистический анализ представленности в российских СМИ топ-15 отечественных компаний по выручке в привязке к показателям упоминаемости топ-10 наиболее узнаваемых среди россиян экологических акций (согласно опросу ВЦИОМ), состоявшихся в промежуток 2020–2024 годов. Анализ проводился с использованием «Медиалогии» — автоматической системы мониторинга СМИ и социальных сетей.