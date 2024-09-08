Назван поглотитель производства чипов Intel

Компания Qualcomm изучает возможность приобретения некоторых активов Intel, специализирующихся на разработке чипов. Источники агентства Reuters сообщили, что в Qualcomm рассматривают различные варианты покупки, включая подразделения настольных и мобильных процессоров.

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Сообщается, что Intel испытывает финансовые трудности, что заставляет компанию искать способы сокращения расходов и продажи некоторых подразделений. В ответ на запрос журналистов представитель Intel подчеркнул приверженность компании своему бизнесу в сфере ПК, в то время как в Qualcomm отказались от комментариев.

Intel переживает глубокий финансовый кризис, и для его преодоления компания представила глобальный план по сокращению расходов на сумму более $10 млрд. В рамках этого плана Intel планирует сократить более 15 тыс. сотрудников, что составляет около 15% от общего числа персонала.

Во втором квартале 2024 года Intel зафиксировала чистый убыток в размере $1,61 млрд, что вызвало признание руководства компании в том, что их финансовые результаты «неутешительные». В то же время, Qualcomm во втором квартале 2024 года зафиксировала чистую прибыль в размере $2,3 млрд, что на 36,5% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.