В Госдуме хотят устранить проблемы маркетплейсов до конца года

В России количество покупателей, которые хотя бы раз приобретали что-то на маркетплейсах, за последние три года увеличилось с 15 миллионов до 88 миллионов человек, сообщает «Парламентская газета».

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До сих пор вскрывается множество фактов продажи контрафакта, фальсификата, а иногда и запрещенных к выпуску продуктов. Власти поддерживают внесенный в Госдуму законопроект, однако предлагают при его доработке учесть целый ряд замечаний. В настоящее время депутаты решают: или зафиксировать важные поправки как обязательные к рассмотрению во втором чтении или оперативно перевнести сам документ. Об этом сообщил соавтор законопроекта, глава думского Комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

В Wildberries и Ozon, занимающие на рынке электронной коммерции около 80 процентов, рассчитывают, что текст законопроекта будет дорабатываться с привлечением бизнес-сообщества. В профессиональной среде опасаются, что жесткие механизмы регулирования остановят активный рост бизнеса сотен тысяч предпринимателей и негативно скажутся на миллионах граждан.

Сегодня деятельность маркетплейсов регулируется нормами Гражданского кодекса, правилами дистанционной торговли, установленными правительством, а также законами «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» и «О защите прав потребителей». Но действующие нормативы не учитывают специфику маркетплейсов, поэтому вместе с растущей популярностью электронных торговых площадок и прибылями основных игроков увеличилось и количество претензий к ним со стороны потребителей.

Депутат Владимир Гутенев и сенатор Андрей Кутепов в марте внесли в Госдуму законопроект о госрегулировании деятельности маркетплейсов. Он определяет права и обязанности самих агрегатов информации о товарах, продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов. В документе указаны типовые условия договоров между ними. Ограничена стоимость услуг маркетплейсов и размеры неустоек за нарушение со стороны продавца. Также свои требования предусмотрены к маркетплейсам, которые занимают более 20 процентов на рынке.

Гутенев заявил, что за время обсуждения инициативы «выяснилось, что маркетплейсы в отличие от традиционных сетей вынуждены принимать к возврату товары, которые традиционные сети не принимают». Речь идет, к примеру, о фармпрепаратах и средствах личной гигиены. Парламентарий считает, что это не совсем правильно.