ФАС завела дело против ВТБ по признакам нарушения в рекламе кредитной карты
ФАС возбудила дело в отношении банка ВТБ по признакам нарушения в рекламе кредитной карты, сообщили в пресс-службе ведомства.
"В рекламе финансовой услуги использовалось некорректное сравнение", - пояснили в службе.
В ФАС России поступила жалоба гражданина на рекламу кредитной карты ВТБ, которая распространялась на рекламной конструкции в Москве. В рекламе содержались следующие утверждения: "Лучшая кредитная карта +20 000 рублей бонус за покупки".
"При этом объективные критерии сравнения не были указаны, а сведения о существенных условиях получения бонусов были размещены в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом", - указали в ФАС.
По мнению ведомства, такая реклама может ввести потребителей в заблуждение относительно стоимости финансовой услуги и способствовать получению банком необоснованных преимуществ по отношению к предложениям конкурентов.
"Служба возбудила дело в отношение банка ВТБ по признакам нарушения закона о рекламе. В случае установления вины организации грозит штраф", - сказали в антимонопольном ведомстве.