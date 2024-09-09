В Ozon объяснили, почему профили пользователей сделали публичными

Маркетплейс Ozon запустил новую функцию «Публичный профиль» в тестовом режиме, рассказали NEWS.ru в пресс-службе компании. Там подчеркнули, что опция позволяет собирать отзывы на приобретенные товары, которые пользователь оставил не анонимно.

Как отметили представители маркетплейса, благодаря новой функции клиенты смогут подписываться на других покупателей с похожим профилем покупок.

«Ozon тестирует новую опцию в приложении — «Публичный профиль». В нем собираются отзывы на приобретенные товары (за исключением ряда категорий, например 18+ и др.), которые пользователь оставил не анонимно — история всех покупок не видна. Благодаря новой функции пользователи смогут подписаться на других покупателей с похожим профилем покупок. Это поможет клиентам выбирать подходящие товары», — заявили в Ozon.

Представители компании пояснили, что в публичном профиле используется только имя и первая буква фамилии, если она указана. По их словам, клиент всегда может при желании скрыть отдельные отзывы.

«Клиент всегда может полностью скрыть свой профиль — для этого нужно зайти в личный кабинет и отключить функцию. В этом случае другие покупатели увидят заглушку «пользователь скрыл свой профиль» и не смогут посмотреть оставленные отзывы», — добавили в компании.

Ранее представители Ozon сообщили, что опасные БАДы, которые начали продавать через маркетплейсы, уже скрыли с сайта. Там подчеркнули, что также была проведена дополнительная проверка всего ассортимента категорий, в которые поступили товары. Представители Ozon уточнили, что на площадке действует запрет на продажу БАДов без регистрации.