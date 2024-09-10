Французский миллиардер купил украинский мобильный оператор Lifecell

Французский миллиардер Ксавье Ньель, основатель европейской телекоммуникационной группы Iliad, купил третий по величине украинский мобильный оператор Lifecell и провайдер фиксированной связи и платного ТВ "Датагрупп-воля".

Об этом сообщили в пресс-службе инвестиционного фонда Horizon Capital.

"Njj Holding (NJJ), инвестиционная компания, основанная и находящаяся в полной собственности Ксавье Нила, сегодня объявила о приобретении компаний "Датагрупп-воля" - лидера среди провайдеров фиксированной связи и платного ТВ на Украине, а также Lifecell. Сделка была завершена после выполнения всех предварительных условий, включая получение необходимых нормативных разрешений", - говорится в сообщении на сайте фонда.

Уточняется, что новый собственник объединит "Датагрупп-воля" и Lifecell для создания конвергентной телекоммуникационной платформы. Согласно данным украинского издания "Страна", компания Njj Holding заплатила за сделку не менее $524,3 млн.

В декабре прошлого года крупнейший в Турции сотовый оператор Turkcell, владевший большинством акций Lifecell, решил передать все свои активы в трех украинских компаниях NJJ Capital. В Lifecell у турецкой компании имелись акции на $334 млн по действовавшему на тот момент курсу Нацбанка Украины.