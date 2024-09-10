Apple обязали вернуть Ирландии €13 млрд

Компания Apple должна вернуть Ирландии €13 млрд за нарушение европейских норм в налоговой сфере.

Такое решение вынес Европейский суд в Люксембурге.

"Суд отменяет решение Общего суда относительно налоговых постановлений, вынесенных Ирландией в пользу Apple. Суд выносит окончательное решение по этому вопросу и подтверждает решение Еврокомиссии от 2016 года: Ирландия предоставила Apple незаконную помощь, которую Ирландия должна получить обратно", - отмечается в нем.

Еврокомиссия в 2016 году объявила, что Apple должна вернуть Ирландии €13 млрд за нарушение норм налогообложения в стране.