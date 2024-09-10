США расширили санкции против российского торгового флота

США во вторник расширили антироссийские санкции против девяти судов, зарегистрированных под флагом РФ. Это следует из опубликованного перечня американского минфина.

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В санкционный список попали торговые суда »Борис Кустодиев», «Композитор Харманинов», «Закамск» и другие.

Кроме того, управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Казначейства США внес под санкции россиянина Джамалдина Пашаева. По данным РБК, его полный тезка указан как гендиректор компании «Морской торговый порт Оля».

10 сентября нижняя палата конгресса США одобрила введение санкций в отношении лиц, которые причастны к строительству Крымского моста или дублирующего его тоннеля. Экс-посол США в СССР Джек Мэтлок заявил, что антироссийские санкции, введенные западными государствами в ответ на запуск специальной военной операции на Украине, не справились со своей основной задачей.