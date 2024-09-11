В ЕС поставили под вопрос одно из соглашений с Украиной из-за санкций против России

Член Европарламента (ЕП) от Люксембурга Фернан Картайзер поставил вод вопрос соглашение об ассоциации Евросоюза (ЕС) с Украиной из-за рестрикций Киева в отношении поставок нефти из России. Новые санкции евродепутаты раскритиковали в своем обращении к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю. Текст соответствующего письма изучила «Лента.ру».

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«Украина ввела санкции против российской нефтяной компании "Лукойл", что привело к прекращению поставок нефти по трубопроводу "Дружба", который проходит через территорию Украины. Это напрямую угрожает поставкам в несколько стран-членов ЕС, особенно в Венгрию и Словакию», — напомнил автор обращения.

Одна из стран Европы захотела снова получать нефть из России

В связи с этим он обращается к Еврокомиссии с рядом вопросов относительно ее оценки сложившейся ситуации.

Рассматривает ли Еврокомиссия это как попытку оказать давление на два государства-члена ЕС и считает ли она, что такое поведение может представлять собой нарушение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которое запрещает прерывание поставок энергоносителей? Фернан Картайзер член Европарламента (ЕП) от Люксембурга

Кроме того, он спросил, считает ли ЕК приемлемым тот факт, что «страна-кандидат сознательно и преднамеренно проводила политику, которая негативно влияет на экономические интересы ряда государств-членов ЕС». Картайзер также поинтересовался, какими будут последствия для Украины в случае продолжения блокировки транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

Украина остановила поставки нефти от российской компании «Лукойл» по нефтепроводу «Дружба» в середине июля 2024-го. Пострадавшие Венгрия и Словакия потребовали от Еврокомиссии принять ответные меры.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не сможет выжить без поставок российской нефти, которые идут по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины. По его словам, республика в случае остановки транзита «полностью лишается нефти», потому что не имеет достаточной альтернативной инфраструктуры и не сможет удовлетворить спрос граждан и предприятий.