Росбанк станет филиалом Т-Банка

"Росбанк", недавно вошедший в одну группу с "Т-Банком" (бывший "Тинькофф Банк"), станет его филиалом. Об этом сообщили в пресс-службе "ТКС Холдинга", в структуру которого входят обе кредитные организации.

Там пояснили, что это позволит максимально эффективно обеспечить доступ к капиталу и снизить расходы, в том числе на IT-решения. Вопрос о присоединении "Росбанка" в формате филиала "Т-Банка" будет вынесен на советы директоров кредитных организаций 13 сентября.

Стоит отметить, что подобная сделка не первая из объявленных на финансовом рынке. Например, в конце прошлого года была анонсирована новость о намерении "Совкомбанка" приобрести "Хоум Банк". Также в российской практике уже есть примеры объединения банков: в 2022 году ВТБ выкупил у ЦБ 100% акций банка "Открытие".