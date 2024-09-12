Ушедший бренд LG зарегистрирует в России новый товарный знак

Южнокорейский бренд LG, закрывший свои магазины в России, подал заявку на регистрацию в РФ нового товарного знака - Ohui. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.

Весной 2022 года на фоне украинского кризиса LG объявил о приостановке поставок в Россию. В феврале 2024 года СМИ сообщили, что все магазины LG в РФ были закрыты. В LG отмечали, что клиенты по-прежнему могут обращаться за сервисной поддержкой.

По данным РИА Новости, новая заявка от LG поступила 6 сентября. В ней указано, что бренд Ohui будет связан с кремами, парфюмерией, уходом для волос и другими косметическими средствами.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Москве откроется первый магазин южнокорейского бренда одежды Hazzys. Бренд принадлежит LF Fashion, подразделению конгломерата LG Group.