Швейцарские банки столкнулись с рисками в результате санкций против России
Швейцарские банки считают санкции против России одним из самых серьезных геополитических рисков для своей деятельности. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на отчет Ассоциации швейцарских банкиров (SBA) и консалтинговой компании zeb.
«Документ содержит перечень из 34 рисков для финансовых учреждений Швейцарии, в который входят как российская спецоперация в Украине, так и вероятность долгового кризиса в США», пишут «Известия».
Авторы отчета подчеркивают необходимость разработки новой стратегии по санкциям со стороны швейцарских властей, чтобы страна могла оставаться «безопасным убежищем» для банков и их клиентов.
«В последние годы объем денежных поступлений в Швейцарию из некоторых стран снизился. Не все клиенты теперь смотрят на страну с одинаковым оптимизмом», — отметил управляющий партнер компании zeb Норман Каррер.
Ранее стало известно, что российские пользователи могут столкнуться с потерей доступа к данным, хранящимся на зарубежных серверах. Некоторые американские IT-компании прекратят предоставление услуг жителям России.