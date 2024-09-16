В Москве пользователя кикшеринга оштрафовали на 100 тысяч рублей за езду вдвоем

Сервис кикшеринга в Москве оштрафовал пользователя на 100 тысяч рублей за езду на электросамокате вдвоем. Средства были списаны с банковской карты пользователя, привязанной к аккаунту. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе кикшеринговой компании.

Компания поддержала инициативу департамента транспорта столицы и увеличила санкции за передачу управления самокатом ребенку и езду вдвоем с 1 сентября.

"Обращение по нарушению о езде вдвоем было получено в службу поддержки МТС Юрент от одного из консультантов безопасности сервиса, - сообщили в пресс-службе кикшеринга. - После чего была проведена проверка, установлен аккаунт пользователя и вынесен штраф в повышенном размере".

Помимо повышения штрафов, отметили в компании, в этом сезоне увеличено число консультантов по безопасности, которые выявляют нарушителей и отправляют информацию о них в службу поддержки сервиса. Кроме того, все самокаты снабдили более крупными индивидуальными номерами, которые легче считываются камерами и позволяют отслеживать нарушителей. В приложении сервиса было заблокировано 6 114 аккаунтов несовершеннолетних (более 2,5 тысячи из них - в Москве).

Отметим, что ранее на 100 тысяч рублей был оштрафован пользователь электросамокатов компании Яндекс.Go. Найти нарушителя помог бдительный очевидец, который сфотографировал трех подростков на арендном самокате и пожаловался в службу поддержки. Штраф выписали, а аккаунт заблокировали.

Член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов считает, что размеры штрафа преувеличены. "Я бы предложил всем, кто собирается управлять самокатом, сдавать экзамен по ПДД и получать права категории "М", - сказал он. - Это сразу бы решило многие вопросы, в том числе сократило бы число потенциальных нарушителей. А ещё нужно изучать правила дорожного движения, причём начинать это надо со школьной парты".