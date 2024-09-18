Суд ЕС аннулировал наложенный на Google штраф в размере €1,5 млрд

Европейский суд юстиции аннулировал наложенный Еврокомиссией (ЕК) в 2019 году штраф на американскую компанию Google в размере почти €1,5 млрд из-за якобы нарушения европейских норм.

Об этом говорится в решении, обнародованном судом ЕС.