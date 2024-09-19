Российская авиакомпания получит 100 усовершенствованных самолетов

Казанский авиастроительный завод имени Горбунова поставит 100 усовершенствованных пассажирских самолетов Ту-214 компании S7, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

Соответствующий меморандум был подписан 18 сентября.

«Сегодня <...> состоялось подписание меморандума между публичным акционерным обществом ОАК и АО «Авиакомпания «Сибирь» (S7) о взаимном сотрудничестве по вопросу расширения флота авиакомпании. <...> Меморандум подразумевает совместную работу по поставке 100 усовершенствованных пассажирских самолетов Ту-214», — говорится в сообщении.

Церемония заключения меморандума состоялась в филиале АО «Туполев». В документе свои подписи поставили гендиректор ОАК Юрий Слюсарь и акционер группы компаний S7 Владислав Филев.

До этого в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации заявляли, что «Туполев» создаст инновационный центр, который займется модернизацией среднемагистральных Ту-214. В состав группы войдут до 25 человек, которым предложат решать разные конструкторские задачи.

Ранее сообщалось, что Государственная транспортная лизинговая компания собирается закупить у ОАК 238 самолетов в период с 2027 по 2032 год. Согласно договоренности, речь идет о 132 лайнерах SSJ-100, 41 Ту-214 и 65 Ил-114-300.