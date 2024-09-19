В Wildberries после стрельбы у офиса в Москве объявили день траура

Компания Wildberries объявила день траура по погибшим охранникам головного офиса компании после стрельбы.

Об этом сообщила в четверг, 19 сентября, основательница компании Татьяна Бакальчук.

— Wildberries объявила в компании день траура по погибшим в результате вчерашней стрельбы, — передает слова Бакальчук RT.

Стрельба у офиса компании произошла днем 18 сентября. Муж основательницы Владислав Бакальчук в компании нескольких неизвестных попытался незаконно проникнуть в офис. Охрана запретила ему проходить и началась стрельба.

По факту произошедшего погибло два сотрудника охраны, а число раненных превысило семь человек — среди них сотрудники правоохранительных органов и известные спортсмены.