Провайдеры пожаловались в ФАС из-за замедления YouTube

Ассоциация «Ростелесеть», объединяющая 200 региональных операторов связи, обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на дискриминационные условия из-за замедления YouTube. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст обращения.

Ассоциация попросила ФАС возбудить дело о нарушении закона «О защите конкуренции», отметив, что замедление сервисов Google, включая YouTube, создает неравные условия для операторов связи. По мнению «Ростелесети», ухудшение доступа к видеохостингу сильнее затрагивает интернет-провайдеров, чем сотовых операторов.

16 сентября Роскомнадзор подтвердил, что с середины июля ведет работу по замедлению работы YouTube в России. Изначально в качестве причины «Ростелеком» и РКН называли устаревшие кеш-серверы Google.