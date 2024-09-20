Raiffeisen завершил выход с белорусского рынка

Банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) продала свою долю в 87,74% в белорусском "Приорбанке" и его дочерних предприятиях компании Soven 1 Holding Limited.

"С завершением этой транзакции RBI успешно покинет белорусский рынок", - говорится в пресс-релизе группы.

Переговоры о продаже велись в феврале 2024 года. В своих прежних релизах банк называл Soven 1 Holding Limited "инвестором из ОАЭ". Сумма сделки в сообщении банка не раскрывается.