"Газпром" досрочно выведет поставки газа в Китай по "Силе Сибири" на максимум

"Газпром" и китайская CNPC договорились о досрочном выводе поставок российского газа в Китай по "Силе Сибири" на максимальный уровень с декабря 2024 года вместо начала 2025 года, говорится в сообщении российского холдинга.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян провели сегодня в Пекине рабочую встречу.