Стало известно, во что инвестируют самые богатые люди мира

Анализ открытых данных показывает, что инвесторы Китая, США, ЕС, стран Персидского залива активно вкладывают средства в механизмы энергетического перехода, рассказал действительный госсоветник РФ Павел Севостьянов. Об этом пишет «Прайм».

По его оценке, на втором месте по популярности находится сфера ИИ. В связи с этим, миллиардеры направляют финансовые потоки на строительство дата центров, хранилищ и других объектов инфраструктуры.

Эксперт отметил, что энергопереход потребует от $1 до $3,5 трлн дополнительных среднегодовых капитальных инвестиций во всем мире до 2050 года. Деньги потребуются на модернизацию, исследования, создание новых источников.

Севастьянов подчеркнул, что сферы энергоперехода и ИИ тесно связаны, требуют для своего функционирования и развития редкоземельные элементы. На фоне этого, заметил эксперт, происходит формирование новой добывающей промышленности — добычи редких и не очень редких металлов

По его мнению, в ближайшие 25 лет на планете будут происходить процессы, которые полностью перестроят всю мировую экономику, на создание которой страны потратили последние 300 лет.