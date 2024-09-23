Банковские сайты снабдят тревожной кнопкой

В России в банковских мобильных приложениях можно будет отправить заявление о преступлении в МВД в рамках проекта положения Центробанка РФ об обязательных требованиях к защите информации банков, сообщает «Коммерсант».

Такая функция окажется главным нововведением проекта. В настоящее время запущен и работает электронный документооборот между МВД, ЦБ и кредитными организациями, теперь его распространяют и на клиентов — в мобильных приложениях появится соответствующая функция.

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Банки должны будут регистрировать набор параметров и метаданных финансовых операций: счета, реквизиты, номера телефонов при каждом поступившем заявлении от клиента. Мера поможет сэкономить время клиента и гарантирует, что у полиции будет вся необходимая информация.