В рейтинге самых прибыльных российских компаний сменился лидер

В рейтинге крупнейших российских компаний по размеру чистой прибыли журнала Forbes сменился лидер. На первое место по итогам 2023 года вышла государственная нефтяная компания «Роснефть», заработавшая чистую прибыль в размере 1,529 трлн рублей. «Роснефти» принадлежит порядка 6% мировой нефтедобычи.

Прошлогодний лидер рейтинга — «Газпром» — в этом году даже не вошел в сотню, получив по итогам прошлого года рекордный убыток на 583 млрд рублей. Издание отмечает, что убыток скорее «бумажный», чем реальный, так как связан с обесценением нефинансовых активов и негативным эффектом по курсовым разницам. Чистый денежный поток госкомпании продолжает стабильно расти.

На втором месте в списке самых прибыльных компаний Forbes оказался Сбербанк с 1,509 трлн рублей чистой прибыли. На третье место поднялась нефтяная компания «Сургутнефтегаз», нарастившая чистую прибыль в четыре раза — до 1,32 трлн рублей. Замыкают пятерку нефтегазовые компании ЛУКОЙЛ и «Новатэк» с чистой прибылью 1,16 трлн и 469,5 млрд рублей соответственно. В топ-10 также вошли ВТБ, «Сахалинская энергия», «Транснефть», «Татнефть» и «Норильский никель».

Суммарная прибыль ста участников рейтинга превысила 13,2 трлн рублей.