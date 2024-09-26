Один из старейших в России интернет-магазинов прекратил работу

Работа интернет-магазина «Плеер.ру», который функционировал более 20 лет, прекратилась по техническим причинам. Об этом говорится на сайте организации.

В сообщении подчеркивается, что, помимо самого магазина, не работает и отдел клиентской поддержки. Компания также опубликовала адреса для обращений пользователей.

Последний раз магазин приостанавливал свою деятельность по решению суда в 2019 году. Компания-владелец «Плеер.ру» была признана виновной в неиспользовании онлайн-касс для передачи налоговых данных. В 2013 году интернет-магазин расположился на 21-й строчке в рейтинге 30 самых крупных компаний Рунета по версии Forbes.

Ранее Ситибанк заявил о прекращении работы интернет-банка и мобильного приложения с 23 ноября 2024 года. Отмечалось, что совершение каких-либо операций в данных каналах связи будет недоступно. До этого банк сообщал, что российское подразделение американского Citibank с 15 ноября закрывает последнее розничное отделение в России и рекомендует клиентам завершить все операции до даты закрытия.