В США расследуют покупку Соросом около 200 радиостанций

В Соединенных Штатах начали расследование сделки по приобретению миллиардером Джорджем Соросом порядка 200 радиостанций. Об этом сообщил комитет Палаты представителей Конгресса по надзору и подотчетности, который инициировал разбирательство.

Конгрессмены от республиканской партии уверены, что одобрение сделки Федеральной комиссией связи (ФКС) политизировано и расценивается как попытка вмешаться в выборы 2024 года.

"ФКС беспрецедентно ускорила необходимые проверки лицензий на вещание в обход своих стандартных процедур и норм", - говорится в заявлении комитета.

Как ранее писало издание The New York Post, ФКС на прошлой неделе одобрила покупку поддерживающим Демократическую партию Соросом примерно 200 радиостанций с суммарным охватом более 165 миллионов человек. Три демократа из комиссии поддержали сделку, два республиканца высказались против. В итоге Сорос стал владельцем платформы Audacy без необходимой проверки на предмет нацбезопасности, которая могла бы занять больше года.

Напомним, президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру в пользу вице-президента Камалы Харрис. В августе она стала кандидатом в президенты от демократов. Ее соперником выступит республиканец Дональд Трамп.