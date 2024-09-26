США ввели санкции против платежной системы Cryptex

США ввели санкции в отношении одного гражданина РФ и платежной системы Cryptex. Соответствующие данные приводятся на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Как отмечается в публикации, санкции введены в отношении россиянина Сергея Иванова, род деятельности которого не уточняется. Кроме того, под американские рестрикции попала платежная система Cryptex, зарегистрированная на Сент-Винсенте и Гренадинах.

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.