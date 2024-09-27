OpenAI решилась на серьезную реструктуризацию для перехода к коммерческой модели

OpenAI ждет значительная трансформация: компания планирует преобразовать свою основную деятельность в коммерческую корпорацию, отказавшись от некоммерческой модели управления. Это изменение призвано привлечь больше инвесторов и повысить «финансовую устойчивость» компании.

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В результате изменений генеральный директор Сэм Альтман получит долю в капитале некоммерческой организации, потенциальная стоимость которой после реструктуризации составит 150 миллиардов долларов. Это решение было принято на фоне смены руководства, включая недавний уход технического директора Миры Мурати, и направлено на оптимизацию деятельности в условиях быстро развивающегося ландшафта ИИ, пишут СМИ.

Реструктуризация последовала за стремительным взлетом OpenAI, вызванным запуском ChatGPT в конце 2022 года, который собрал более 200 миллионов еженедельных активных пользователей. Оценка компании выросла с 14 миллиардов долларов в 2021 году до прогнозируемых 150 миллиардов долларов.