В Сербии высказались о продлении контракта с «Газпромом»

Сербская сторона обсуждает продление контракта с «Газпромом» на прежних условиях, заявил гендиректор Srbijagas Душан Баятович.

Его слова приводит «Интерфакс».

«Я ожидаю, что «Турецкий поток» будет работать и в будущем. И я не вижу, чтобы мы изменили условия контракта», — отметил Баятович.

По его словам, главный вопрос, который предстоит решить сторонам, это увеличение объемов поставок. При этом гендиректор Srbijagas подчеркнул, что стратегическое партнерство с РФ отвечает национальным интересам Сербии.

Контракт между Srbijagas и «Газпромом» истекает в мае 2025 года. Сейчас Сербия закупает у РФ газ по самой лучшей цене в Европе.

На днях в Бельгии призвали ЕС запретить поставки российского СПГ. При этом в прошлом году страна заняла второе место среди крупнейших покупателей СПГ у России.