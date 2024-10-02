Крупнейший производитель шин в России сменил владельца

Компания «Севергрупп», принадлежащая бизнесмену Алексею Мордашову, объявила о покупке одного из крупнейших производителей шин в России «Кордиант».

Об этом сообщает ТАСС.

«Таким образом, «Севергрупп» стала владельцем входящего в тройку крупнейших в РФ производителей шин с заводами по всей стране и получила права на диверсифицированный портфель брендов ГК «Кордиант», — цитирует агентство заявление «Севергрупп».

В числе приобретенных брендов — марки легковых шин Cordiant, Tunga, Torrero, Gislaved, а также грузовых — Cordiant Professional и Tyrex. Также под контроль «Севергрупп перешли марки «Метеор авто», «Метеор термо» и «Метеор тех».

Сумму сделки компания не раскрыла. Отмечается, что «Севергрупп» приобрела активы 1 октября 2024 года, на это было получено разрешение антимонопольных органов. На предприятиях группы «Кордиант» работают 8 тыс. человек.