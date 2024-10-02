X5 Retail Group прекратила листинг GDR на Лондонской бирже

Нидерландская X5 Retail Group N.V. 1 октября прекратила листинг своих глобальных депозитарных расписок (GDR, ГДР) на Лондонской бирже, говорится в сообщении компании.

"Листинг глобальных депозитарных расписок <…> в официальном списке управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и допуск ГДР к торгам на основном рынке котируемых бумаг Лондонской фондовой биржи были отменены с 08:00 (по лондонскому времени) 1 октября 2024 года", - сообщает компания.

X5 Retail Group N.V. - бывшая холдинговая компания ретейлера X5 Group (управляет торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик").

В конце апреля 2024 года арбитражный суд Московской области принял решение о приостановлении корпоративных прав нидерландской X5 Retail Group N.V. в отношении ее российской структуры - компании "Корпоративный центр Икс 5". Последняя стала головной структурой ретейлера X5 в России.