Названы причины убыточности «Газпрома»

Российский «Газпром» получил убытки из-за списания дочерних компаний в Европе и дополнительной налоговой нагрузки. Причины убыточности газового гиганта назвал эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, его цитирует «НСН».

По словам эксперта, в 2023 году из отчетности компании списали предприятия группы, арестованные в Европе. Еще одной причиной финансовых потерь «Газпрома» стал налог на сверхприбыль — с компании списали порядка 600 миллиардов рублей в год.

«Тогда были очень высокие цены на газ, Европа платила несколько тысяч долларов за тысячу кубов. Это исторические рекорды, "Газпром" тогда заработал очень много. В 2022 году компания поставила в Европу 80 миллиардов кубов», — пояснил Юшков.

«Газпром» возглавил рейтинг самых убыточных российских компаний по итогам 2023 года: убытки компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составили 583,1 миллиарда рублей. Компания вышла в лидеры после сверхуспешного 2022 года, в котором ей удалось заработать 1,3 триллиона рублей. Чистый денежный поток от операционной деятельности вырос, однако первый за четверть века убыток «Газпрому» обеспечили обесценивание нефинансовых активов и курсовая разница.

В связи с рекордным убытком, полученным «Газпромом» по итогам 2023 года, компания добилась снижения налогов и отмены надбавки к НДПИ. Налог для «Газпрома» увеличивался на 50 миллиардов рублей в месяц с 1 января 2023 года. Предполагалось, что повышенные сборы компания будет платить по 31 декабря 2025 года.