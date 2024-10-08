"Газпром" смещает фокус в морской геологоразведке на шельф Карского моря, сообщил замначальника департамента компании Сергей Чужмарев.

"Сейчас наши акценты по геологоразведке сместились на шельф Карского моря в Арктику, а наши проекты дальневосточные продолжают свое планомерное развитие", - сказал он на конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и шельфа.

Чужмарев отметил, что компания сейчас актуализирует программу освоения углеводородов на шельфе РФ до 2050 года.

"Нынешние усилия у нас в первую очередь сфокусированы на обустройство Киринского и Южно-Киринского месторождений в проекте "Сахалин-3", которые станут основой формирования ресурсной части баланса газа для всего Дальнего Востока", - отметил он, назвав и проект "Сахалин-2" знаковым и обладающим колоссальным потенциалом.

По его словам, компания намерена в ближайшее время его задействовать для обеспечения потребностей в газе как внутреннего рынка, так и Азиатско-Тихоокеанского региона, и развития Сахалинского центра газодобычи.

Представитель "Газпрома" отметил, что программа предусматривает использование доступных технологий для проведения геологоразведочных работ, учитывает влияние санкций на освоение шельфа и оценку потенциала российских предприятий. Компания также использует потенциал отечественных научных организаций и промышленных предприятий для разработки шельфа.

"Разработка оборудования для шельфовых месторождений продолжается, ряд номенклатурных позиций в том числе уже изготовлены, испытаны и внедрены в том числе в буровом сезоне текущего года", - добавил он.

По его словам, также группа сейчас работает над оценкой возможностей северо-сахалинского бассейна и разработки месторождений в комплексе с действующими проектами.