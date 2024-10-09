ФАС завела дело против Газпромбанка из-за нарушения в рекламе вклада

ФАС возбудила дело в отношении АО "Газпромбанк" по признакам нарушений в рекламе вклада, сообщили в пресс-службе ФАС.

"Банк не указал информацию о существенных условиях финансовой услуги, - отметили в службе. - В рекламе была указана привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу 22%. При этом отсутствовали сведения об иных условиях вклада, влияющих на сумму доходов".

По мнению ведомства, такие действия могут ввести потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе.

Ранее в ФАС поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу Газпромбанка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве.

Служба возбудила дело в отношении банка. В случае установления нарушения организации грозит штраф.