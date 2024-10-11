«Газпром» сообщил о превышении плана по поставкам газа в Китай

В текущем году «Газпром» поставит в Китай более миллиардов кубометров газа дополнительно с превышением обязательств. О росте во время Петербургского международного газового форума заявил заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов, сообщает РИА Новости.

Точный объем поставок и их стоимость топ-менеждер не назвал. «Газпром» традиционно избегает конкретных цифр в вопросе поставок в Китай, объясняя это коммерческой тайной.

Прокачка газа в КНР идет по газопроводу «Сила Сибири». Маршрут начал работать в 2019 году. На тот момент предполагалось, что в 2024 году он выйдет на полную мощность, то есть 38 миллиардов кубометров в год. Однако контрактный объем для этого года составил 30 миллиардов кубометров, а заработать полноценно магистраль должна с декабря.

В Института энергетики и финансов (ИЭФ) полагают, что к 2030 году поставки газа в Китай могут вырасти до 64 миллиардов кубометров в год. Еще десять миллиардов республика будет получать по дальневосточному маршруту, до девяти миллиардов составят своповые поставки через Казахстан, а остальное придется на сжиженный природный газ (СПГ).

Что касается строительства газопровода Сила Сибири-2, то российская сторона в последние годы выражает уверенность в реализации проекта, но в Китае на официальном уровне полностью перестали вспоминать о нем. Как отмечают источники, партнеры не могут договориться о цене. Пекин требует для себя особых условий и готов ждать, потому что не испытывает большой потребности в маршруте.