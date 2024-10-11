«ФосАгро» увеличила поставки минудобрений российским аграриям

Компания «ФосАгро» продолжает наращивать поставки минеральных удобрений российским аграриям, увеличив их по итогам текущего года на 4% — до 2,8 млн тонн. Об этом председателю правительства РФ Михаилу Мишустину доложил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников на выставке «Золотая осень».

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В день начала агропромышленной выставки компания также празднует свой день рождения. За 23 года деятельности «ФосАгро» кратно нарастила объемы выпуска экологичной продукции, в которой отсутствуют опасные для здоровья человека и почв концентрации тяжелых металлов, а также стала инновационным лидером отрасли и крупнейшим поставщиком всех видов минеральных удобрений российским аграриям, отметили в пресс-службе компании.

Все это стало возможным благодаря сплоченному труду нашего многотысячного коллектива и приверженности долгосрочной стратегии развития, основанной на постоянных масштабных инвестициях в производственные мощности и в человеческий капитал, на внедрении наилучших доступных технологий и передовых решений, — сказал Михаил Рыбников в своем поздравлении трудовому коллективу.

Кроме того, за последние 10 лет в развитие компании было инвестировано 440 млрд рублей, а в ближайшие 5 лет направят еще более 250 млрд рублей, в том числе рекордные 73 млрд в этом году, подчеркнул глава «ФосАгро». При этом наращивая производство и инвестиции «ФосАгро» реализует свои проекты с учетом самых высоких требований к экологичности и сохраняет приверженность принципам социальной ответственности. В частности, за 10 лет компания в 7 раз увеличила поддержку социальных и благотворительных проектов, направив на эти цели в 2022-2023 годах суммарно более 25 млрд рублей.

Люди — основа всех достижений ФосАгро с момента ее основания. Поэтому забота о трудовом коллективе и всех жителях регионов присутствия — фундамент, на котором растут производственные показатели, создаются новые и модернизируются действующие мощности, внедряются инновации. Средняя заработная плата на предприятиях Группы за 3 года выросла на 60%, с 1 февраля 2024 года зарплаты дополнительно проиндексированы на 15%. В обновленном коллективном договоре расширены льготы и социальные гарантии сотрудникам, — отметил председатель Совета директоров «ФосАгро» Виктор Черепов.

Также одним из направлений социальной политики «ФосАгро» стало воспитание квалифицированных специалистов. В 2013 году компания начала целенаправленную работу по созданию и внедрению корпоративной системы образования. Была сформирована собственная образовательная модель «Школа — Колледж/Вуз — Предприятие», на реализацию которой было направлено более 11,5 млрд рублей, рассказал Виктор Черепов.

Свой опыт подготовки инженерных кадров «ФосАгро» тиражирует в отрасль АПК: на реализацию программы развития аграрного образования компания совместно с Минсельхозом направила уже более 5,5 млрд рублей.

Ранее компания «ФосАгро» сообщила о росте поставок удобрений для агропромышленного комплекса России на 5,4% по итогам 8 месяцев 2024 года. Объем поставок увеличился до более чем 2,5 млн тонн, уточнили в компании. По словам гендиректора Михаила Рыбникова, за последние 10 лет компания практически удвоила поставки удобрений на внутренний рынок — до 3,3 млн тонн.